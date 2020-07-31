Лукашенко поздравил Якубовича с юбилеем

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- На белорусской земле вас знают и любят как многогранную личность, замечательного телеведущего, артиста, продюсера и сценариста. Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов, - говорится в поздравлении.

Как удалось узнать «Комсомолке», Леонид Якубович часто бывает в Беларуси. Его увлечение - авиация, у Якубовича есть лицензия пилота, и он регулярно летает - самостоятельно управляет самолетом. Прошлой осенью он в Минске презентовал свой документальный фильм о «Ночных ведьмах». Кинолента повествует о фронтовой жизни 46-го женского авиационного полка, который принимал участие в освобождении Могилева, Червеня и Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В полку служили только женщины. Немцы прозвали их «Ночными ведьмами».

Наши звали их «Дунькиным полком» (по имени командира полка Евдокии Бершанской), «Ласточками» и даже «Чайками».