Погода в Беларуси на 1 августа: до 24 градусов тепла, но с дождями

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В Беларуси 1 августа ожидается теплая погода. Воздух прогреется до 24 градусов. Об этом сообщили в БелТА.

Не обойдется и без дождей. В некоторых местах возможны грозы.

В субботу, 1 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 14 градусов, а днем - до 24 градусов. Но ветер ожидается северо-западный, северный. Днем возможны порывы до 14 м/с.

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