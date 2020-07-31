2020-07-31T13:33:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Григорий ГРИБОВ
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Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине.Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине.
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- Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине, - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для журналистов. - Список задержанных Беларусью граждан мы получили. МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения упомянутыми лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях, - сказал Кулеба. - Мы должны проверить весь список того, что, возможно, кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись, и тогда уже можно переходить к большей конкретике.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля в санатории «Белорусочка» - это в Дроздах, задержали группу россиян - всего 33 человека. Интересно, что санаторий «Белорусочка» находится всего в 1,4 километра от резиденции президента Республики Беларусь «Заславль». Александр Лукашенко там не живет, но часто проводит там встречи с другими главами государств. Например, в день закрытия Европейских игр Лукашенко принимал в этой резиденции Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. А год назад - президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. А еще именно в этой резиденции летом 2014 года прошли первые секретные переговоры по ситуации в Украине.

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском. Дмитрий Мезенцев заявил, что у них нет официальной информации от белорусских правоохранителей о задержании граждан РФ

Одиозный российский деятель Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу. Он также выразил сомнение, что бойцы ЧВК Вагнера приехали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами президента

Было официально заявлено, что все они - боевики из так называемой ЧВК Вагнера и приехали в Беларусь «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

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