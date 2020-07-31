2020-07-31T14:10:26+03:00
Политика
КП Беларусь

В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены

Дмитрий Песков также уточнил, что задержанные не совершали никаких противозаконных действий
Инна КОРСАК
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В Кремле ожидают, что задержанные в Беларуси граждане России, будут отпущены. Фото: ru.wikipedia.orgВ Кремле ожидают, что задержанные в Беларуси граждане России, будут отпущены. Фото: ru.wikipedia.org
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В Кремле ожидают, что задержанные под Минском 29 июля граждане России, будут отпущены. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Димитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день никакой информации, которая бы обосновывала задержание граждан России, предоставлена не была.

«Мы надеемся и убеждены в том, что задержанных 29 июля под Минском в скором времени отпустят. Белорусские коллеги смогут во всем разобраться», - отметил Песков.

Он также уточнил, что граждане РФ ничего противозаконного не совершали. И добавил, что их пребывание на территории Беларуси никак не связано с предстоящими выборами.

«С высокой долей вероятности можно сказать, что граждане были в Беларуси проездом. Они должны были улетать транзитом в другую страну. Данные граждане являются сотрудниками частного предприятия. Они просто опоздали на свой рейс и ждали вылета. На руках у них были билеты в Стамбул», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Со слов пресс-секретаря президента России, в Кремле очень обеспокоены тем, что отсутствует доступ к задержанным.

«Мы надеемся, что консульский доступ будет все-таки предоставлен к задержанным», - отметил Песков.

Он добавил, что задержание граждан РФ не совсем соответствует союзническим отношениям Минска и Москвы.

«Безосновательно задержание 33 граждан России не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Песков добавил, что после данного инцидента Путин и Лукашенко еще не созванивались. И подчеркнул, что Россия очень надеется, что выборы в Беларуси, которые запланированы на 9 августа, пройдут успешно.

«Россия никак не намерена вмешиваться в выборы. Мы лишь рассчитываем на то, что президентская кампания будет соответствовать всем нормам и принципам свободного волеизъявления», - заявил Песков.

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