2020-07-31T14:19:14+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 июля 2020 года: 143 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 июля 2020 года
Инна КОРСАК
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Актуальная информация о коронавирусе в БеларусиАктуальная информация о коронавирусе в БеларусиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в Телеграм-канале. На 31 июля в стране зарегистрировано 67 808 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 143 человека. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 62 444 пациентов.

«За время распространения коронавирусной инфекции успели скончаться 559 человека. А за последние сутки умерли 6 человек. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 1 миллион 299 тысяч 428 тестов.

Всего в мире на 31 июля зафиксировано более 17 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Вторая волна коронавируса ожидается в Беларуси в ноябре-декабре. Об этом сообщила замминистра Елена Богдан.

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