2020-07-31T17:14:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера

В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной
Григорий ГРИБОВ
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Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.
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- Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур, - говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Украина «будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории, в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств».

- Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные наказаны, - подчеркивает офис президента Украины. В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля в санатории «Белорусочка» - это в Дроздах - задержали группу россиян - всего 33 человека. Интересно, что санаторий «Белорусочка» находится всего в 1,4 километрах от резиденции президента Республики Беларусь «Заславль». Александр Лукашенко там не живет, но часто проводит встречи с другими главами государств. Например, в день закрытия Европейских игр Лукашенко принимал в этой резиденции Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. А год назад - президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. А еще именно в этой резиденции летом 2014 года прошли первые секретные переговоры по ситуации в Украине.

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском. Дмитрий Мезенцев заявил, что у них нет официальной информации от белорусских правоохранителей о задержании граждан РФ.

Одиозный российский деятель Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу. Он также выразил сомнение, что бойцы ЧВК Вагнера приехали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами президента.

Было официально заявлено, что все они - боевики из так называемой ЧВК Вагнера, и приехали в Беларусь «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

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