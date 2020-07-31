В Толочинском районе спасатели из трубы детской горки вытащили ребенка

При спуске с неё у мальчика застряло колено

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30 июля, вечером, на пульт работников МЧС поступил вызов на детскую площадку. Сообщалось, что там в трубе детской горки на улице Микрорайон в г. п. Коханово застрял ребенок, сообщает МЧС.

Приехав на место сотрудниками МЧС было выяснено, что в гости к бабушке приехал девятилетний внук. Он вышел поиграть во двор на детскую площадку. Решил спуститься с детской горки. Въехал в трубу, но из неё уже не выехал. Внутри у ребенка застряло колено. Ни самостоятельно, ни с помощью взрослых выбраться ребёнок не смог.

Сотрудники МЧС, используя подручные средства, деблокировали ребенка. Его осмотрели медработники скорой помощи и отпустили домой. Он не пострадал.

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