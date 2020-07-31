Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске

«Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время задержанные российские граждане будут освобождены»

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31 июля Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. Как сообщается, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев. А еще - министры внутренних дел и обороны, директор ФСБ. С ними Путин общался в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

Об итогах совещания журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси, - сказал он. - Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля в санатории «Белорусочка» - это в Дроздах - задержали группу россиян - всего 33 человека. Интересно, что санаторий «Белорусочка» находится всего в 1,4 километрах от резиденции президента Республики Беларусь «Заславль». Александр Лукашенко там не живет, но часто проводит встречи с другими главами государств. Например, в день закрытия Европейских игр Лукашенко принимал в этой резиденции Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. А год назад - президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. А еще именно в этой резиденции летом 2014 года прошли первые секретные переговоры по ситуации в Украине.

Посол России прокомментировал задержание россиян под Минском. Дмитрий Мезенцев заявил, что у них нет официальной информации от белорусских правоохранителей о задержании граждан РФ.

Одиозный российский деятель Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу. Он также выразил сомнение, что бойцы ЧВК Вагнера приехали дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами президента.

Было официально заявлено, что все они - боевики из так называемой ЧВК Вагнера, и приехали в Беларусь «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

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