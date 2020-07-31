2020-07-31T16:15:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей рассказал польскому коллеге о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь

Беседа состоялась по инициативе польской стороны
Сергей Диндиков
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Главами внешнеполитических ведомств было обсуждено огромное количество вопросов развития сотрудничества наших странГлавами внешнеполитических ведомств было обсуждено огромное количество вопросов развития сотрудничества наших странФото: Оксана БРОВАЧ
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31 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил по телефону с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Разговор состоялся по инициативе польской стороны. Главами внешнеполитических ведомств было обсуждено огромное количество вопросов развития сотрудничества наших стран. В разговоре также звучали предложения белорусской и польской сторон о реализации ряда региональных инициатив.

Владимиром Макеем был проинформирован польский коллега о ходе подготовки выборов президента Республики Беларусь.

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