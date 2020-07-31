МВД насчитало на митинге Тихановской всего 18 тысяч человек
30 июля в столичном парке Дружбы народов - это возле площади Бангалор - прошел масштабный митинг в поддержку Светланы Тихановской.
- МВД обобщило данные о количестве участников массового мероприятия, которое состоялось 30 июля в столичном парке Дружбы народов, - сообщили в ведомстве. - Через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов прошли 18 250 человек.
Напомним, свой подсчет вели правозащитники. Они дежурили у каждого входа и считали количество пришедших на мероприятие людей. Их цифра отличается от официальной в 3,5 раза - по подсчетам правозащитников мероприятие посетили 63 тысячи человек.
Митинг Светланы Тихановской. Кадр агентства "Спутник".
Интересно, что меньше месяца назад МВД только за один день насчитало на празднике «Александрия собирает друзей» аж 110 тысяч человек. По крайней мере такую цифру озвучили государственные СМИ. Для сравнения: в августе прошлого года рекорд посещаемости концертов в Беларуси поставил Макс Корж: он собрал на столичном стадионе «Динамо» 35 тысяч человек. Выходит, что местный праздник «Александрия собирает друзей» собрал в три раза больше!
"Александрия собирает друзей 2020". По официальным данным на праздник приехали 110 тысяч человек. Фото: БелТА.
Концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо" в Минске - 35 тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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