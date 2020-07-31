За 3 месяца $837 тысяч. МВД в сотрудничестве с СК пресекли деятельность международной хакерской группы

Силовики одновременно пресекли три «обнал-» и четыре «дроп-сервиса», которые функционировали при использовании криминальных интернет-форумов в даркнете. Фото: mvd.gov.by

Известно, что свою деятельность киберпреступники осуществляли на территории Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины и ряда других государств

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Управление «К» МВД Беларуси установило 10 участников из четырех различных международных преступных группировок. С марта по май прошлого года, используя компьютерную технику, преступниками было похищено у 8 белорусских банков более $837 000, сообщают в МВД.

Стало известно, что деятельность киберпреступников осуществлялась в таких странах, как Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Украина и ряде иных государств.

Силовики одновременно пресекли три «обнал-» и четыре «дроп-сервиса», которые функционировали при использовании криминальных интернет-форумов в даркнете.

Для хищения использовались вредоносные программы для удаленного доступа к «E-POS»-терминалам объектов торговли в США. Осуществлялись мошеннические операции возврата «Refund» на банковские платежные карты подставных лиц - дропов. Средства сразу же обналичивались в банкоматах или через интернет-банкинг, после чего операция отменялась. Оплата дропам за их банковскую карту варьировалась от BYN50 - 100 до $1000. Учитывая даже то, что карты были дебетовыми и на них был нулевой баланс, появлялась задолженность, представленная техническим овердрафтом, иногда достигавшим более $150 000. Кстати, некоторыми дропами за очень короткий период времени была сделана «карьера». Ими самими создавались «обнал-сервисы». Позже они полноправно принимали участие в преступных махинациях.

После все «заработанные» средства преступники конвертировали в криптовалюту. Общее руководство и координация преступной деятельностью указанных групп осуществлялась организаторами через анонимные интернет-мессенджеры.

Участниками группы выполнялись различные функции: от подбора подставных лиц для регистрации на свое имя банковских платежных и сим-карт до использования вредоносного ПО, чтобы удаленно управлять терминалами торговых объектов США для хищения и вывода денежных средств через цепочку подставных карт-счетов на свои биткоин-кошельки.

Сотрудники управления «К» МВД, подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома, УВД Минской и Могилевской областей вместе со следователями УСК по Минску задержали фигурантов, провели обыски и другие процессуальные действия.

УСК по г. Минску возбудил ряд уголовных дел. Шесть подозреваемых заключили под стражу.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью МВД приняли незамедлительные меры по пресечению подобного вида преступлений. В Национальный банк Беларуси было направлено информационное письмо о необходимости установления лимитов на выполнение операции «Refund».

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