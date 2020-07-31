2020-07-31T18:09:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Костюковичах ворона украла деньги у вора

Птица вытащила их из рюкзака. Оказалось, владелец денег украл их сам
Григорий ГРИБОВ
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В Костюковичах ворона украла деньги у вора! Фото: МВД РБ.В Костюковичах ворона украла деньги у вора! Фото: МВД РБ.
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Эту историю рассказали в пресс-службе МВД. Дело было в Костюковичах – это в Могилевской области. В милицию пришел 18-летний парень. Он рассказал, что неосмотрительно оставил свой рюкзак на лавочке возле магазина и на несколько минут отлучился, а когда вернулся, заметил, что из рюкзака пропала лежавшая сверху обложка от паспорта, в которой находились 150 рублей.

Милиционеры посмотрели записи с камеры наблюдения. Воровкой оказалась ворона: подлетев к скамейке, птица покопашилась в рюкзаке, вытащила обложку от паспорта и улетела.

Но это еще не конец истории. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, унесенные птицей деньги в руки потерпевшего попали преступным путем. Двумя днями ранее он похитил 300 белорусских и 6000 российских рублей у 52-летней гражданки. Часть суммы успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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В Костюковичах ворона украла деньги у вора
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