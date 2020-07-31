2020-07-31T18:35:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Эйсмонт: «Рабочие передавали Батьке спасибо, что они работали в пандемию!»

«За эти 25 лет слово «стабильность» заменили на «застой», а она нужна была, чтобы после распада СССР выстоять и не попасть под чье-то влияние» - добавила пресс-секретарь
Сергей Диндиков
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Эйсмонт: Перемены будут и должны быть. Все критикуют диктатуру, которая выстроила страну, где брат на брата не идет, пока Лукашенко здесь. Фото: БелТАЭйсмонт: Перемены будут и должны быть. Все критикуют диктатуру, которая выстроила страну, где брат на брата не идет, пока Лукашенко здесь. Фото: БелТА
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На встрече, 27 июля, в Вилейке, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сделала акцент на предприятиях страны. Она заявила, что мы - экспортно-ориентированная страна, мы продаем, привозим валюту и за счет этого живем. Сама она посетила множество предприятий. И многие «производственники передают президенту разное». Но самым основным она считает, что люди просят: «Пожалуйста, передайте Батьке спасибо, что мы имели возможность работать!», - пишет kraj.by.

«Тут мало кто поспорит, - продолжает Наталья Эйсмонт. - Никого же не заставляли идти на работу, была ведь возможность у каждого дистанцироваться, уйти на удаленку. А мы позволили работать всем. И это дорогого стоит. МАЗ выстоял, Осиповичский завод передал батьке спасибо, что они не только не упали, но и приросли до зарплаты в четырехзначную цифру. И это в период пандемии. А сейчас, пока кто-то раскачается, мы уже, возможно, новые рынки откроем и новые ниши займем. Сейчас война идет за рынки и многие наши предприятия могли ведь не заработать. Беларусь пошла нормальным путем, все на контроле. В июне наша промышленность приросла на 1%, и в нынешних условиях этот процент золотой. Аграрии хлеб посеяли, люди вернусь к работе, к жизни».

По вопросу выборов президента у неё тоже своя позиция. «Я не настраиваю вас за кого-то или против. Тот, кто хочет понять, что происходит, он сможет. Не может быть такого, чтобы человек 20 лет управлял российским банком и за три месяца ушел в политику, имея за плечами такие грузы. Ответы есть, но их некоторые видеть не хотят, - подчёркивает пресс-секретарь.

«Вопрос в том, чтобы мы научились не дать себя обмануть, - продолжает она. — Это сейчас самое главное. Сценарии будут разные. Никто не говорит, что кто-то сверху хочет свергнуть через две недели власть. Нет. Мы этого не знаем. Но что хотят пошатнуть и сделать Лукашенко гибким – может быть. А может посерьезнее действия предпринять».

Наталья Эйсмонт отмечает, что приехала не за кого-то агитировать. По её мнению – это бесполезно, каждый зайдет в кабинку и сделает выбор. «Вопрос в том, что с нами будет дальше. Перемены будут и должны быть. Все критикуют диктатуру, которая выстроила страну, где брат на брата не идет, пока Лукашенко здесь. И это благодаря диктатору, которого так называют, к которому многие за советом едут. Я бывала на этих встречах. Так вот за эти 25 лет слово «стабильность» заменили на «застой», а она нужна была, чтобы после распада СССР выстоять и не попасть под чье-то влияние» - подытожила пресс-секретарь.

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«Через несколько лет никто и не вспомнит, сколько было заболевших. Все, к сожалению, вспомнят, сколько человек ушло», - отметила пресс-секретарь (подробности).

Эйсмонт: Журналиста выдворяют из страны за неверный сюжет, а он звонит, просит оставить здесь хотя бы свою семью. Полнейший беспредел!

«А если человек имеет смелость написать в своей соцсети, что ему нравится жить в Беларуси - сразу начинается его «травля потоками и шквалами», - добавляет пресс-секретарь (подробнoсти).

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