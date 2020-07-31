Силовики задержал расхитителей на Белорусской железной дороге

Партия узлов и агрегатов были приобретены госзакупкой для того, чтобы обновить железнодорожное полотно на определённом объекте. Фото: mvd.gov.by

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Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома выявлено должностное преступление на Минской дистанции пути, сообщают в МВД Республики Беларусь.

Подозреваемое должностное лицо в сотрудничестве со своим подчиненным и представителем ОАО «Трест Белтранстрой», а также с двумя руководителями частного субъекта хозяйствования из Витебска украли комплектующие железнодорожного стрелочного перевода, стоимость которых оценена почти в BYN40 000. Они принадлежат Минской дистанции пути.

В ГУБЭП МВД рассказали, что партия узлов и агрегатов были приобретены госзакупкой для того, чтобы обновить железнодорожное полотно на определённом объекте. Но реконструкция была проведена только по документам. А «приобретенный товар» вывозился с предприятия и подвозился витебским коммерсантам. Они хотели перепродать похищенное госпредприятиям, но план не удался – они были задержаны с поличным.

За это преступление силовики возбудили уголовное дело. Подозреваемые отправлены в ИВС. С одного взято обязательство о явке. Материалы уголовного дела передадутся в Следственный комитет.

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