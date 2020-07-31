На белорусско-российской границе в Дубровенском районе собралась 5-километровая очередь

«Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает», - сообщает Госпогранкомитет

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В Дубровенском районе, на белорусско-российской границе в пункте пропуска «Редьки – Красное» из большегрузов стоит пятикилометровая очередь, сообщает БЕЛТА.

Около трёх часов дня на трассе М1 начал скапливаться поток машин. К вечеру, 31 июля, количество большегрузов такое же, хотя возможно потихоньку уменьшается. Очередь из легковых авто за последние пару часов значительно уменьшилась. Сейчас она несколько сотен метров. На место направились дополнительные экипажи ГАИ.

Дежурной службой Госпогранкомитета зафиксированы многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на огромные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Со своей стороны Госпогранкомитет утверждает, что никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет, и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны.

«Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает», - сообщает ведомство.

Что касается границы с Россией в Лиозненском районе – там ситуация спокойная.

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