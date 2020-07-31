2020-07-31T20:55:48+03:00
Общество
КП Беларусь

На белорусско-российской границе в Дубровенском районе собралась 5-километровая очередь

«Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает», - сообщает Госпогранкомитет
Поделиться:
Очередь из легковых авто за последние пару часов значительно уменьшилась. Фото: Антон ТУМАРОчередь из легковых авто за последние пару часов значительно уменьшилась. Фото: Антон ТУМАР
Изменить размер текста:

В Дубровенском районе, на белорусско-российской границе в пункте пропуска «Редьки – Красное» из большегрузов стоит пятикилометровая очередь, сообщает БЕЛТА.

Около трёх часов дня на трассе М1 начал скапливаться поток машин. К вечеру, 31 июля, количество большегрузов такое же, хотя возможно потихоньку уменьшается. Очередь из легковых авто за последние пару часов значительно уменьшилась. Сейчас она несколько сотен метров. На место направились дополнительные экипажи ГАИ.

Дежурной службой Госпогранкомитета зафиксированы многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на огромные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Со своей стороны Госпогранкомитет утверждает, что никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет, и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны.

«Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает», - сообщает ведомство.

Что касается границы с Россией в Лиозненском районе – там ситуация спокойная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс

Они могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуры и ресурсы за рубежом, не в Беларуси (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина добивается выдачи 28 задержанных в Беларуси наёмников
На белорусско-российской границе в Дубровенском районе собралась 5-километровая очередь
Силовики задержал расхитителей на Белорусской железной дороге
Эйсмонт: «Рабочие передавали Батьке спасибо, что они работали в пандемию!»
В Костюковичах ворона украла деньги у вора
За 3 месяца $837 тысяч. МВД в сотрудничестве с СК пресекли деятельность международной хакерской группы
МВД насчитало на митинге Тихановской всего 18 тысяч человек
Макей рассказал польскому коллеге о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь
Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске
В Толочинском районе спасатели из трубы детской горки вытащили ребенка
Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 июля 2020 года: 143 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены
Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине
Погода в Беларуси на 1 августа: до 24 градусов тепла, но с дождями
Лукашенко поздравил Якубовича с юбилеем
Большой митинг Светланы Тихановской заметили и в Европе