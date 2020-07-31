Украина добивается выдачи 28 задержанных в Беларуси наёмников

Прокурор Украины обратился в белорусскую генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. Фото: kp.ua

Они хотят привлечь их к уголовной ответственности за возможные преступления, которые связаны с участием в вооруженном конфликте в Донбассе

Изменить размер текста: A A

Украинская генеральная прокурора предъявила обвинение задержанным в Беларуси россиянам по статье об участии в террористической организации, а также попросила временно их арестовать. Об этом 31 июля сообщил Офис генерального прокурора Украины.

На основании Конвенции 1993 года генеральный прокурор Украины обратился в белорусскую генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. 28 наёмникам, из которых девять - граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации.

В Украине рассказали, что компетентные органы Беларуси уже проинформированы о намерениях затребовать «экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины». Говорится также, что украинское правосудие хочет привлечь россиян к уголовной ответственности за преступления, которые связаны с участием в вооруженном конфликте в Донбассе.

Напомним, что 30 июля Беларусь передала Украине список задержанных российских граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посол России заявил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в третью страну и опоздали на рейс

Они могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое охраняет энергетическую инфраструктуры и ресурсы за рубежом, не в Беларуси (подробности).

МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», - отметили в МИДе РФ (подробности).