2020-07-31T21:48:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Украина добивается выдачи 28 задержанных в Беларуси наёмников

Они хотят привлечь их к уголовной ответственности за возможные преступления, которые связаны с участием в вооруженном конфликте в Донбассе
Сергей Диндиков
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Прокурор Украины обратился в белорусскую генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. Фото: kp.uaПрокурор Украины обратился в белорусскую генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. Фото: kp.ua
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Украинская генеральная прокурора предъявила обвинение задержанным в Беларуси россиянам по статье об участии в террористической организации, а также попросила временно их арестовать. Об этом 31 июля сообщил Офис генерального прокурора Украины.

На основании Конвенции 1993 года генеральный прокурор Украины обратился в белорусскую генеральную прокуратуру с запросом о временном аресте граждан России, которых задержали 29 июля. 28 наёмникам, из которых девять - граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации.

В Украине рассказали, что компетентные органы Беларуси уже проинформированы о намерениях затребовать «экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины». Говорится также, что украинское правосудие хочет привлечь россиян к уголовной ответственности за преступления, которые связаны с участием в вооруженном конфликте в Донбассе.

Напомним, что 30 июля Беларусь передала Украине список задержанных российских граждан.

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