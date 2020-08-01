Следственный комитет допросил задержанных наёмников ЧВК Вагнера

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«Задержанные под Минском наёмники частной иностранной военной компании Вагнера допрошены в присутствии адвокатов. Их показания непоследовательны и противоречивы», - рассказал руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире телеканала ОНТ.

По его словам 11 человек планировали попасть в Венесуэлу, 15 хотели лететь в Турцию, двое направлялись на Кубу, один - в Сирию.

«Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан», - отметил следователь.

Агафоновым отмечен факт: когда организуется подготовка совершения преступления преступники готовят себе алиби. «Похожая ситуация наблюдается и с этим задержанием. У граждан РФ были в наличии билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались», - продолжил Агафонов.

Организованность и управление группы поставлено по военным стандартам. В мессенджере «WhatsApp» они создали группу 1.ру для конкретной цели - управления личным составом.

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