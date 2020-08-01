Митрополит Павел перед выборами обратился к белорусам

Он призвал граждан Беларуси делать выбор не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках

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Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел обратился к белорусам в преддверии выборов президента. Своё обращение он разместил на официальном портале Белорусской Православной Церкви.

Он отмечает, что в последнее время весьма обострена общественно-политическая ситуация в нашей стране. На фоне этого церковь призывает белорусов к согласию, диалогу, взаимному уважению. Филарет напоминает о важности сохранения мира и благоразумия.

«Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех Вас, дорогие братия и сёстры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка», – отмечает митрополит.

Он призвал граждан Беларуси, чтобы они делали выбор не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках.

Митрополит Павел попросил православных о молитве, избегать греха и сохранять трезвомыслие во время избирательной кампании.