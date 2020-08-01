Александр Лукашенко поздравил десантников

В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг Фото: архив "КП"

«Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах», - говорится в поздравлении

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Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлено поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск. Про этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах», - говорится в поздравлении.

В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг. «Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях. Вы элита Вооруженных Сил страны, пример служения Отечеству для молодежи, вступающей в жизнь», - отмечает президент.

Лукашенко выражает уверенность, что воины-десантники и впредь сделают все, чтобы сохранить мир, обеспечить военную безопасность и национальные интересы нашей страны.