В Оршанском районе во время пожара в квартире мужчина выпрыгнул из окна

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1 августа, после полуночи, на пульт спасателей пришло уведомление о пожаре по улице Озерной в агрогородке Зубревичи, что в Оршанском районе. Бойцы МЧС незамедлительно выехали на место вызова. Хоть и ночью, но был отчётливо виден сильный дым в одном из окон квартиры, которая располагалась на втором этаже, сообщили в МЧС Республики Беларусь.

Когда возник пожар в ней находился её хозяин. Он покинул горящее помещение просто выпрыгнув из окна. После осмотра его медработниками были поставлены предварительные диагнозы: «ожоги, перелом». Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего доставили в больницу.

Спасатели полностью потушили пожар. Огонь повредил имущество. В квартире закопчены потолок и стены. Причину происшествия устанавливают специалисты. Основная версия произошедшего – хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем при курении.

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Малыш жив. Он находится в больнице (подробности).