Минпромторг РФ начал расследование в отношении белорусских тканей

Минпромторгом РФ будет проанализировано соответствие субсидий, которые предоставляются в РБ в рамках положений протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий в ЕАЭС Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Объектом расследования приходится ткань из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, которые производятся в Беларуси

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявило о начале расследования в отношении объекта ткани из шерстяной пряжи, которые поставляет Беларусь. Об этом они проинформировали на своём официальном сайте.

Принято решение на основе результатов рассмотрения обращения ООО «Брянского камвольного комбината. Это предприятие является лидером в производстве и продажах шерстяных камвольных тканей в России и странах СНГ, отмечается на сайте общества.

Объектом расследования является ткань из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, которая производится в Республике Беларусь, а после – ввозится на территорию Российской Федерации. Названия белорусских производителей на сайте не приведены.

Минпромторгом РФ будет проанализировано соответствие субсидий, которые предоставляются в РБ в рамках положений протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий в ЕАЭС.

Ведомством будет оценён факт наличия ущерба в отрасли российской экономики «вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Республики Беларусь либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена».

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