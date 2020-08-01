Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 августа 2020 года: 138 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в официальном телеграм-канале. На 1 августа в стране зарегистрировано 67 946 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 138 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 62 686 пациентов.
«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 563 человека. А за последние сутки умерли 4 человека. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.
За все время в Беларуси провели 1 миллион 309 тысяч 823 теста.
Вторая волна коронавируса ожидается в Беларуси в ноябре-декабре. Об этом сообщила замминистра Елена Богдан.
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