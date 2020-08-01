2 августа в Беларуси ожидается до +28°С
В Беларуси 2 августа ожидается до 28 градусов тепла. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье, 2 августа, в республике будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельные районы накроет слабый туман. Ветер будет дуть из северо-запада. Ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью будет составлять от +7°С до +13°С, в некоторых местах 5-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +19°С… - +25°С, по юго-западу - до +26°С… -+28°С
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С 2000 года зимняя температура в Беларуси увеличилась на 4 градуса
Если актуальные климатические тенденции будут и далее продолжаться, то в ближайшие 20 - 30 лет Беларусь ожидает дальнейшее повышение зимних температур, а частота осадков зимой будет все меньше (подробности).