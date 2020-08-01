ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели с COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пациентов с коронавирусом доставят на участки в поликлиники или организуют выезд на дом членов избиркома

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Центризбирком Беларуси принял 31 июля постановление о порядке голосования на выборах президента избирателей, инфицированных коронавирусом.

Пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, то есть, находятся дома, на участки по месту жительства приходить не должны. Поликлиники должны уведомить таких пациентов о возможности проголосовать на участках, образованных в больничных организациях, говорится в постановлении ЦИК.

Это можно будет сделать двумя способами: либо избирателя с COVID-19 доставят на участок, либо к нему на дом приедут члены участковой комиссии. При этом доставлять инфицированных коронавирусом избирателей на участки или организовывать выезд членов комиссий на дом должны будут организации здравоохранения.

Они также должны будут передать сведения об избирателях с COVID-19, желающих проголосовать в больницах, в участковые комиссии.

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