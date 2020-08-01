Дипломаты встретились с задержанными в Беларуси россиянами

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Сотрудники дипмиссии России в Беларуси встретились с задержанными под Минском наемниками. По словам консула Кирилла Плетнева, в предъявленных задержанным постановлениях о заключении под стражу «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей», сообщает БелаПАН со ссылкой на телеканал «Россия 24».

- Хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией, - заявил дипломат.

Кстати, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей Тихановский, находящийся сейчас в СИЗО, «с большим удивлением» узнал об обвинениях в связи с задержанными под Минском наемниками.

- Ему такие факты из его биографии неизвестны, - написала кандидат в президенты на своей странице в Facebook.

Напомним, 31 июля президент РФ обсудил задержание россиян с Советом безопасности. По итогам был «выражена надежда, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», - сообщили пресс-службе Кремля.

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