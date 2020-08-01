Без тестов и самоизоляции: Украина открыла границы для белорусов

Добраться до Черного моря можно на автобусе, самолете или автомобиле, движение поездов пока не возобновлено

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С 1 августа в Украине ввели новую классификацию стран «зеленой» и «красной» зон, основанную на данных по распространению коронавируса.

В «красном списке» оказались страны, в которых число выявленных официально новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Либо если прирост числа инфицированных в этих странах за последние 14 дней превышает аналогичный на 30%.

Таким образом Минздрав Украины 1 августа опубликовал новый список стран, и в «зеленой» зоне» оказалась Беларусь. Это значит, что отныне белорусов будут пропускать в Украину, не требуя на границе устанавливать приложение для контроля самоизоляции, а также проведения тестов на коронавирус.

В силе остается только требование - наличие медстраховки, покрывающей лечение коронавируса в Украине. Заключить договор страхования можно дистанционно с украинской компанией либо на территории Беларуси в представительстве международной страховой компании.

Это значит, что белорусы уже могут отправится на Черное море в Украину. Поезда туда пока не ходят, однако есть регулярные авиа- и автобусные рейсы.