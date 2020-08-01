В Гродно прошел многотысячный митинг Светланы Тихановской
Встреча с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской прошла 1 августа в Гродно. Перед местными избирателями выступили также бессменные «боевые подруги» кандидата: Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
Светлане и ее команде сотрудники ГАИ не разрешили подъехать прямо к месту проведения пикета, поэтому пришлось остановится на подступах к Коложскому парку и идти к сцене пешком несколько сот метров. Последний отрезок пути Тихановская, Цепкало и Колесникова прошли вдоль живой цепи, которую образовали собравшиеся люди, и которые восторженно приветствовали гостей.
По разным оценкам, на митинге в Гродно собрались до 10 тыс. человек. Затем Светлана и ее команда отправились в Волковыск, а вечером в воскресенье митинг запланирован в Слониме.
В тот же день массовые агитационные пикеты за Тихановскую проходят без ее участия во многих райцентрах Беларуси.
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