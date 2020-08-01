В Гродно прошел многотысячный митинг Светланы Тихановской

В один день Тихановская, Цепкало и Колесникова проводят встречи в трех городах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В один день кандидат проводит встречи в трех городах

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Встреча с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской прошла 1 августа в Гродно. Перед местными избирателями выступили также бессменные «боевые подруги» кандидата: Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Светлане и ее команде сотрудники ГАИ не разрешили подъехать прямо к месту проведения пикета, поэтому пришлось остановится на подступах к Коложскому парку и идти к сцене пешком несколько сот метров. Последний отрезок пути Тихановская, Цепкало и Колесникова прошли вдоль живой цепи, которую образовали собравшиеся люди, и которые восторженно приветствовали гостей.

По разным оценкам, на митинге в Гродно собрались до 10 тыс. человек. Затем Светлана и ее команда отправились в Волковыск, а вечером в воскресенье митинг запланирован в Слониме.

В тот же день массовые агитационные пикеты за Тихановскую проходят без ее участия во многих райцентрах Беларуси.

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