Погоня за пьяным бесправником в Лепельском районе: пришлось стрелять по колесам

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В Лепельском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ. Это произошло в ночь на 1 августа: в милицию сообщили, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем «Фольксваген Пассат». Прибывший наряд ГАИ заметил иномарку и потребовал остановиться, однако водитель проигнорировал эти требования и лишь прибавил скорости. Началось преследование, рассказывают в МВД.

На сигналы об остановке водитель тоже не отреагировал. Поэтому, чтобы остановить пьяного лихача, инспекторам пришлось стрелять в воздух, а затем - и по колесам авто.

В итоге нарушителя задержали. Выяснилось, что это 42-летний местный сельчанин, у которого нет водительских прав. Водитель надышал в трубочку 1,63 промилле алкоголя.

Пьяная езда и побег от ГАИ обошлись мужчине в несколько административных протоколов. Кстати, раньше сельчанина уже штрафовали за пьяное вождение.