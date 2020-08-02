Глава Следственного комитета: «Задержанные 29 июля граждане России заключены под стражу»

Иван Носкевич добавил, что с задержанными проводятся следственные действия, а их показания очень противоречивы

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После доклада 1 августа Александру Лукашенко о ситуации с задержанными гражданами России, председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал некоторые подробности. Об этом сообщили в БелТА.

Носкевич отметил, что большая часть информации составляет следственную тайну, но СК продолжает активную работу над расследованием уголовного дело по приготовлению к массовым беспорядкам, которое было возбуждено 29 июля.

«Подозреваемыми по данному уголовному делу были признаны 33 гражданина России. В пятницу, 31 июля, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировал Носкевич.

Он добавил, что данная группа лиц приехала в Минск в пятницу, 24 июля и намеревалась улететь в Стамбул, но этого так и не произошло.

«По словам подозреваемых, рейс был запланирован на 10.50. У них было достаточно времени, чтобы на него зарегистрироваться. Однако граждане России проследовали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB в Минске. Как выяснилось, гостиница была уже забронирована. Также планировалось заселение в санаторий «Белорусочка». Граждане не улетели в Стамбул ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя была такая возможность. Группа уведомила администрацию гостиницы IBB, что они едут в аэропорт, а на самом деле они переехали в санаторий «Белорусочка» и там заселились», — отметил Носкевич.

Председатель СК добавил, что как только группа лиц заселилась в санаторий «Белорусочка», то оперативные службы получили и проверили информацию. Поведение граждан России показалось подозрительным, по этой причине, по словам Носкевича, было принято решение их задержать, а позже возбудить уголовное дело.

«Удалось выяснить, изучив телефоны задержанных, что они ожидали еще несколько таких групп в составе которые граждане России. Нами была также получена информация, что практически все задержанные имеют боевое прошлое. Они воевали на востоке Украины и все принадлежал к ЧВК», — рассказал председатель СК.

Он также рассказал, что при изучении переписок в телефоне, удалось установить, что старший дал команду группе уничтожить электронные билеты на вылет 25 июля, которые были на руках.

С задержанными проводятся следственные действия. По словам Носкевича, в ходе допросов они дают противоречивые показания.

Председатель СК рассказал, что пока неизвестно, было ли у задержанных оружие. И пообещал, что как только появится какая-либо информация на этот счет то общество сразу будет проинформировано.