Лукашенко о выборах: «Обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность»

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Александр Лукашенко 1 августа встретился с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом. На встрече обсудили вопросы предстоящих выборов. Лукашенко поручил оказать поддержку избирательным комиссиям, а также обеспечение безопасности на участках для голосования. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Мне сейчас все чаще стала поступать информация о том, что не везде у нас выборы хотят провести спокойно. Прошу вас, Виктор Владимирович (Шейман — Ред.), обеспечить безопасность на каждом участке. Это наша святая обязанность. Вы же видите, что творится вокруг. Ну пускай покричат, пошумят. Никаких излишеств быть не должно. Но и не должно быть так, что они начнут критиковать нас, за то, что мы якобы используем момент, чтобы где-то что-то ограничить», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что есть закон и предвыборная агитация, как и вся кампания, должна опираться на закон.

Глава государства отметил, что необходимо оказывать всяческую поддержку избиркомам. Данное поручение было адресовано Шейману.

«Об этом я говорил еще в самом начале избирательной кампании. Поддержку необходимо оказать не только ЦИК, но и тем комиссиям, которые на местах. Может люди нуждаются в помощи. Надо связаться с губернатором и узнать», — подчеркнул президент.

Наталье Кочановой Лукашенко поручил переговорить с губернатором и уточнить, какая именно нужна поддержка.

«На вас, Наталья Ивановна, организационная часть. А на вас, Виктор Владимирович — материальная. Если вдруг будет нужно, чтобы я подключился, то срочно меня проинформируйте», — резюмировал белорусский лидер.