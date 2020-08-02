2020-08-02T10:43:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о выборах: «Обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность»

Белорусский лидер провел встречу с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом 1 августа
Инна КОРСАК
Поделиться:
Лукашенко поручил обеспечить безопасность на каждом участке. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко поручил обеспечить безопасность на каждом участке. Фото: пресс-служба президента
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко 1 августа встретился с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом. На встрече обсудили вопросы предстоящих выборов. Лукашенко поручил оказать поддержку избирательным комиссиям, а также обеспечение безопасности на участках для голосования. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Мне сейчас все чаще стала поступать информация о том, что не везде у нас выборы хотят провести спокойно. Прошу вас, Виктор Владимирович (Шейман — Ред.), обеспечить безопасность на каждом участке. Это наша святая обязанность. Вы же видите, что творится вокруг. Ну пускай покричат, пошумят. Никаких излишеств быть не должно. Но и не должно быть так, что они начнут критиковать нас, за то, что мы якобы используем момент, чтобы где-то что-то ограничить», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что есть закон и предвыборная агитация, как и вся кампания, должна опираться на закон.

Глава государства отметил, что необходимо оказывать всяческую поддержку избиркомам. Данное поручение было адресовано Шейману.

«Об этом я говорил еще в самом начале избирательной кампании. Поддержку необходимо оказать не только ЦИК, но и тем комиссиям, которые на местах. Может люди нуждаются в помощи. Надо связаться с губернатором и узнать», — подчеркнул президент.

Наталье Кочановой Лукашенко поручил переговорить с губернатором и уточнить, какая именно нужна поддержка.

«На вас, Наталья Ивановна, организационная часть. А на вас, Виктор Владимирович — материальная. Если вдруг будет нужно, чтобы я подключился, то срочно меня проинформируйте», — резюмировал белорусский лидер.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших
Обращение президента к народу и Национальному собранию 3 августа отменяется?
Были по шею в воде: в заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули
В первый же день: мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП
Лукашенко про «Белгазпромбанк»: «Если вдруг «Газпром» от него откажется, то господь с ними»
Надежда Ермакова: «Собственники «Беллгазпромбанка» не идут на контакт, и они закрыли для него лимиты»
Лукашенко о выборах: «Обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность»
Глава Следственного комитета: «Задержанные 29 июля граждане России заключены под стражу»
Погоня за пьяным бесправником в Лепельском районе: пришлось стрелять по колесам
В Гродно прошел многотысячный митинг Светланы Тихановской
Без тестов и самоизоляции: Украина открыла границы для белорусов
Дипломаты встретились с задержанными в Беларуси россиянами
ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели с COVID-19
2 августа в Беларуси ожидается до +28°С
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 августа 2020 года: 138 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки
Минпромторг РФ начал расследование в отношении белорусских тканей
В Оршанском районе во время пожара в квартире мужчина выпрыгнул из окна
Александр Лукашенко поздравил десантников
Митрополит Павел перед выборами обратился к белорусам
Следственный комитет допросил задержанных наёмников ЧВК Вагнера