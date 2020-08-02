Надежда Ермакова: «Собственники «Беллгазпромбанка» не идут на контакт, и они закрыли для него лимиты»

Надежда Ермакова рассказала, что собственники «Беллгазпромбанка» не идут на контакт, и они закрыли для него лимиты. Фото: БелТА

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Александр Лукашенко провел рабочую встречу 1 августа с главой временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой. Он поставил основные задачи, которые необходимо решить. В их числе, сохранение трудового коллектива, обеспечение стабильной работы и удерживание высокого положения банка в стране. Об этом сообщили в БелТА.

«Все это уже удалось организовать. Скорее всего, по причине того, что не потеряна управляемость. И потому, что в банке работают надежные и грамотные специалисты, которые знают свое дело. Расскажу, что за июль банк сумел получить значимую прибыль», — рассказала Ермакова.

Что касается будущего «Белгазпромбанка», то Ермакова отметила, что он в состоянии работать.

«Возможно, в нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут в него вкладывать, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Банк сможет продолжить существовать и постепенно увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он очень значимый для экономики Беларуси», — заявила Ермакова.

Глава временной администрации также рассказала, что по-прежнему собственники банка не идут на контакт.