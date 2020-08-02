Лукашенко про «Белгазпромбанк»: «Если вдруг «Газпром» от него откажется, то господь с ними»

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Александр Лукашенко 1 августа провел встречу с главой временной администрации «Белгазпромбанка» Надеждой Ермаковой. Он поблагодарил ее за спасение банка. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Я, Надежда Андреевна, пригласил вас публично, чтобы сказать спасибо за то, что отозвалась в тяжелый момент и спасла этот банк и трудовой коллектив. Мне очень бы хотелось, чтобы в банке был порядок. Губить его нельзя. Если вдруг «Газпром» от него откажется, то господь с ними. У нас есть трудовой коллектив, навыки тоже есть, а возможности будут», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что вместе с Нацбанком будет оказана всяческая поддержка «Белгазпромбанку». Ситуация, по словам президента, вышла очень сложная из-за «коррупционных проявлений», но опыт нормального функционирования есть.

Лукашенко рассказал, что глава КГК Иван Тертель докладывал ему о том, что в банке нет катастрофы. Также, по словам белорусского лидера, он не видит особой заинтересованности со стороны «Газпрома».

«Мы разговаривали с Владимиром Путиным, он мне тоже сказал, что банк может работать, так как собственники у него не бедные. Поэтому если тебе этот банк нужен, то ты постарайся сработать так, чтобы он работал. А я ему ответил, что мы только за, против мы не будем, но он должен работать по нашим законам», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что он готов сделать все для того, чтобы люди, которые вложили свои деньги, ничего не потеряли. Собственно, как и предприятия.