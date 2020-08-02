В первый же день: мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП
Мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и оказался в больнице. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Мотоциклисту 42 года, он двигался со стороны внешнего кольца МКАД в сторону НТЦ «Республиканский полигон для испытания мобильных машин». Во время движения мужчина упал с мотоцикла», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.
Мотоциклист с травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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