2020-08-02T12:53:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В первый же день: мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП

Мотоциклист во время движения упал с мотоцикла
Инна КОРСАК
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Мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаМужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и оказался в больнице. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Мотоциклисту 42 года, он двигался со стороны внешнего кольца МКАД в сторону НТЦ «Республиканский полигон для испытания мобильных машин». Во время движения мужчина упал с мотоцикла», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Мотоциклист с травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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