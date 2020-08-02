2020-08-02T13:43:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Были по шею в воде: в заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули

Один из мужчин был в состоянии алкогольного опьянения
Инна КОРСАК
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В заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули. Фото: МЧС БеларусиВ заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули. Фото: МЧС Беларуси
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В заливных лугах Припяти 1 августа застряли двое мужчин. Они по шею были в воде. Об этом сообщили на сайте МЧС Беларуси.

«Днем 1 августа спасателям поступило сообщение о том, что двум мужчинам, которые застряли на заливных лугах Припяти, необходима помощь. Сотрудники оперативно приехали на место случившегося. На момент приезда двое мужчин находились по шею в воде и самостоятельно выбраться на берег они не могли», — пояснили в МЧС.

Удалось установить, что одни из мужчин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил пойти в воду и погряз. Его знакомый, услышав крики, решил прийти на помощь, но сам тоже застрял в воде.

С помощью специальной спасательной доски сотрудники ОСВОД и МЧС спасли мужчин. Их осмотрели врачи. Мужчины в медицинской помощи не нуждались.

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