2020-08-02T14:09:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Обращение президента к народу и Национальному собранию 3 августа отменяется?

Сначала появилась информация о том, что транспорт около Дворца Республики временно останавливаться не будет. Теперь известно, что автобусы будут курсировать в обычном режиме
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Официального комментария о переносе обращения пока нетОфициального комментария о переносе обращения пока нетФото: Павел МАРТИНЧИК
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"Комсомолка" писала о том, что 3 августа с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако, вероятно, обращение президента в понедельник не состоится. Об этом сообщает портал TUT.BY, ссылаясь на свои источники. По информации портала, новой датой для обращения Александра Лукашенко может стать 4 августа.

Официальной информации о переносе обращения президента пока что нет. Косвенное подтверждение - расписание транспорта на утро 3 августа в районе Дворца Республики. Ранее сообщалось, что автобусы не будут останавливаться на «Ст. м. «Октябрьская» с 8.30 до 11.00. Но позже стало известно, что транспорт будет курсировать в обычном режиме.

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