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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших
Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших. Фото носит иллюстративный характерФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Актуальными цифрами о коронавирусе поделился Минздрав. По официальной статистике на 2 августа, в Беларуси выздоровели и выписаны 62 тыс 896 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это значит, что за последние сутки прирост выздоровевших составил 210 человек. Прирост заболевших в сутки, по официальной статистике, меньше - +121 человек. Что касается заболевших за все время, их в Беларуси сейчас 68 067 человек. Умерли 567 пациентов - на 4 человека больше, чем было сутки назад.
Всего медики провели 1 319 976 тестов на коронавирус.
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