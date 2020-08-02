2020-08-02T14:40:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших. Фото носит иллюстративный характерКоличество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших. Фото носит иллюстративный характерФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Актуальными цифрами о коронавирусе поделился Минздрав. По официальной статистике на 2 августа, в Беларуси выздоровели и выписаны 62 тыс 896 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это значит, что за последние сутки прирост выздоровевших составил 210 человек. Прирост заболевших в сутки, по официальной статистике, меньше - +121 человек. Что касается заболевших за все время, их в Беларуси сейчас 68 067 человек. Умерли 567 пациентов - на 4 человека больше, чем было сутки назад.

Всего медики провели 1 319 976 тестов на коронавирус.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит пикет Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших
Обращение президента к народу и Национальному собранию 3 августа отменяется?
Были по шею в воде: в заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули
В первый же день: мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП
Лукашенко про «Белгазпромбанк»: «Если вдруг «Газпром» от него откажется, то господь с ними»
Надежда Ермакова: «Собственники «Беллгазпромбанка» не идут на контакт, и они закрыли для него лимиты»
Лукашенко о выборах: «Обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность»
Глава Следственного комитета: «Задержанные 29 июля граждане России заключены под стражу»
Погоня за пьяным бесправником в Лепельском районе: пришлось стрелять по колесам
В Гродно прошел многотысячный митинг Светланы Тихановской
Без тестов и самоизоляции: Украина открыла границы для белорусов
Дипломаты встретились с задержанными в Беларуси россиянами
ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели с COVID-19
2 августа в Беларуси ожидается до +28°С
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 августа 2020 года: 138 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки
Минпромторг РФ начал расследование в отношении белорусских тканей
В Оршанском районе во время пожара в квартире мужчина выпрыгнул из окна
Александр Лукашенко поздравил десантников
Митрополит Павел перед выборами обратился к белорусам
Следственный комитет допросил задержанных наёмников ЧВК Вагнера