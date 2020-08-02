В Бресте проходит пикет Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»
В 14.00 в Бресте в парке воинов-интернационалистов начался пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама Тихановская пока что не приехала. Сегодня в 10.00 Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой выступали в Барановичах.
В Бресте со сцены выступила группа «Разбітае сэрца пацана». Волонтеры раздают воду. Многие пришли семьями, с детьми. В руках держат шарики и флаги - бело-красно-белые, красно-зеленые, есть человек с советским флагом. Выражение «лес рук» здесь становится буквальным - площадка перед сценой очень маленькая, люди стоят в лесу.
- Белорусов лесом не напугать, белорусы в лесу чувствуют себя, как дома, - говорит со сцены ведущий.
В Бресте много десантников, люди поздравляют их с праздником. Спели хором «Купалинку». На входе людей осматривают быстро, по периметру парка стоит милиция.
Уже несколько раз останавливали музыку и выступление, чтобы позвать врачей. Площадка перед сценой на самом солнцепеке, людям становится плохо.
Около 15.30 на сцене появились Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
- Именно вы были примером для всей страны. Вы стали на защиту своего города, своих семей, детей от угрозы которую несет строительство аккумуляторного завода. На вас вся страна смотрела с надеждой! - обратилась к брестчанам Тихановская.
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