2020-08-02T15:33:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте проходит пикет Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»

Пока что все ждут кандидата в президенты
Оксана БРОВАЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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В Бресте проходит пикет Светланы ТихановскойВ Бресте проходит пикет Светланы ТихановскойФото: Оксана БРОВАЧ
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В 14.00 в Бресте в парке воинов-интернационалистов начался пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама Тихановская пока что не приехала. Сегодня в 10.00 Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой выступали в Барановичах.

В Бресте со сцены выступила группа «Разбітае сэрца пацана». Волонтеры раздают воду. Многие пришли семьями, с детьми. В руках держат шарики и флаги - бело-красно-белые, красно-зеленые, есть человек с советским флагом. Выражение «лес рук» здесь становится буквальным - площадка перед сценой очень маленькая, люди стоят в лесу.

- Белорусов лесом не напугать, белорусы в лесу чувствуют себя, как дома, - говорит со сцены ведущий.

В Бресте много десантников, люди поздравляют их с праздником. Спели хором «Купалинку». На входе людей осматривают быстро, по периметру парка стоит милиция.

Уже несколько раз останавливали музыку и выступление, чтобы позвать врачей. Площадка перед сценой на самом солнцепеке, людям становится плохо.

Около 15.30 на сцене появились Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

- Именно вы были примером для всей страны. Вы стали на защиту своего города, своих семей, детей от угрозы которую несет строительство аккумуляторного завода. На вас вся страна смотрела с надеждой! - обратилась к брестчанам Тихановская.

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