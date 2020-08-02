КП Беларусь
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
23 июля экс-претендент в кандидаты в президенты уехал из Беларуси в Россию
Валерий Цепкало хотел баллотироваться в президенты Беларуси, но не все собранные подписи за его выдвижение ЦИК признал действительнымиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Об этом пишет информационное агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря Валерия Цепкало Алексея Урбана. Информация подтверждается и в аккаунте Цепкало в твиттере.
- В Киеве, - кратко написано в твиттер-аккаунте Цепкало в 12.41 2 августа.
Напомним, 24 июля, стало известно, что Цепкало уехал с детьми из Минска в Москву.
- Это произошло 23 июля поздно вечером. Такое решение было принято из-за опасений за его безопасность и безопасность детей, - комментировал переезд в Россию пресс-секретарь Валерия Цепкало.
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