Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа

Александр Лукашенко выступит с посланием в первый день досрочного голосования на выборах президента

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- Депутатам довели, что [состоится] во вторник (4 августа - Ред.), в понедельник откроется внеочередная сессия, - приводит слова Олега Гайдукевича, который является доверенным лицом Александра Лукашенко, информационное агентство БелаПАН. Почему изменилась дата обращения Александра Лукашенко, Олег Гайдукевич не знает.

Послание президента было запланировано на 3 августа. Информация об этом до сих пор есть на сайте Палаты представителей Национального собрания. Однако БелТА цитирует пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт:

- Никаких переносов нет. (...) 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства, - говорит Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко выступит с посланием в первый день досрочного голосования на выборах президента.

Ранее сообщалось, что утром 3 августа транспорт не будет останавливаться на «Ст. м. «Октябрьская» с 8.30 до 11.00. Но позже стало известно, что автобусы будут курсировать в обычном режиме.