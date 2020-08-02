Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
- Депутатам довели, что [состоится] во вторник (4 августа - Ред.), в понедельник откроется внеочередная сессия, - приводит слова Олега Гайдукевича, который является доверенным лицом Александра Лукашенко, информационное агентство БелаПАН. Почему изменилась дата обращения Александра Лукашенко, Олег Гайдукевич не знает.
Послание президента было запланировано на 3 августа. Информация об этом до сих пор есть на сайте Палаты представителей Национального собрания. Однако БелТА цитирует пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт:
- Никаких переносов нет. (...) 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства, - говорит Наталья Эйсмонт.
Александр Лукашенко выступит с посланием в первый день досрочного голосования на выборах президента.
Ранее сообщалось, что утром 3 августа транспорт не будет останавливаться на «Ст. м. «Октябрьская» с 8.30 до 11.00. Но позже стало известно, что автобусы будут курсировать в обычном режиме.