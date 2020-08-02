2020-08-02T17:31:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано

Собственным указом президент Беларуси назначил свое выступление на 3 августа, но фактически он выступит только на следующий день
Геннадий МОЖЕЙКО
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О том, что Лукашенко собирался выступить 3 августа, сообщалось на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.О том, что Лукашенко собирался выступить 3 августа, сообщалось на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.
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История с переносом даты большого выступления Александра Лукашенко продолжает набирать обороты. Изначально было объявлено, что Александр Лукашенко выступит с обращением к парламенту и белорусскому народу 3 августа. Для этого президент даже издал отдельный указ № 294. Согласно документу, именно 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

Изначально было объявлено, что Александр Лукашенко выступит с обращением к парламенту и белорусскому народу 3 августа. Для этого президент даже издал отдельный указ № 294.

Изначально было объявлено, что Александр Лукашенко выступит с обращением к парламенту и белорусскому народу 3 августа. Для этого президент даже издал отдельный указ № 294.

Также стало известно, что выступать Лукашенко будет не в овальном зале парламента, а во дворце Республики. Но после того, как Лукашенко заявил о том, что перенес коронавирус, пошли слухи о его плохом самочувствии. А позже – слухи о том, что дата его выступления перед парламентом перенесена. Косвенное подтверждение – изменение расписания транспорта на утро 3 августа в районе Дворца Республики. Ранее сообщалось, что автобусы не будут останавливаться на остановке «Ст. м. «Октябрьская» с 8.30 до 11.00. Но позже стало известно, что транспорт будет курсировать в обычном режиме.

Официально первым о переносе даты выступления Лукашенко сообщил Олег Гайдукевич, который является доверенным лицом Александра Лукашенко:

- Депутатам довели, что выступление состоится во вторник (4 августа - Ред.), - заявил политик.

А затем ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Вот что она сказала:

- Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня (…) А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства.

Интересно, что в программе телепередач на сайте белорусской телерадиокомпании выступление Лукашенко до сих пор указано в понедельник, 3 июля.

В программе телепередач на сайте белорусской телерадиокомпании выступление Лукашенко до сих пор указано в понедельник, 3 июля. Скриншот с сайта tvr.by.

В программе телепередач на сайте белорусской телерадиокомпании выступление Лукашенко до сих пор указано в понедельник, 3 июля. Скриншот с сайта tvr.by.

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