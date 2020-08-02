2020-08-02T18:07:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса

Евгения обратилась к педагогам. Ее обращение подписали десятки человек, в том числе и сами учителя
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Евгения Пастернак Фото: facebook.com/pasternakjaneЕвгения Пастернак Фото: facebook.com/pasternakjane
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Евгения Пастернак - детская писательница и мама школьницы. Евгения написала открытое письмо учителям, которые будут работать в участковых избирательных комиссиях.

- Вы ежедневно, ежечасно, постоянно, без отдыха, без отпуска связываете наших детей с реальным миром. Вы можете справиться с тридцатью первоклассниками. Вы можете справиться с классом подростков. А значит - вы можете справиться со всем на свете.

Загляните внутрь себя, - обращается к учителям Евгения Пастернак.

Писательница называет учителей очень сильными и мудрыми.

- Вы, учителя, воспитали прекрасных людей, граждан нашей общей любимой страны.

Людей, которые 9 августа придут на избирательные участки сделать свой выбор.

Людей, которые 9 августа придут туда наблюдателями, - пишет Евгения. -Они не против вас.

Они с вами. Если вам нужна помощь - скажите. Если вам страшно - скажите. Мы будем рядом.

Если вам угрожают увольнением, помните, что мы рядом. Рядом с вами стоят ваши ученики и их родители. Дорогие учителя, мы очень просим: посчитайте наши голоса! И пусть эти выборы войдут в историю страны. Мы все за честные выборы!

Под письмом Евгении Пастернак подписались больше 70 человек. Среди них писатели, художники, архитекторы, менеджеры, пенсионеры, учителя, воспитатели, психологи

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«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
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