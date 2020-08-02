2020-08-02T18:51:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской

Кандидат в президенты считает, что многие люди не готовы голосовать за Тихановскую по разным причинам
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Кандидат в президенты Беларуси Андрей ДмитриевКандидат в президенты Беларуси Андрей ДмитриевФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

На вопрос о том, почему не снимается с выборов в пользу Светланы Тихановской, Андрей Дмитриев ответил на встрече с избирателями в Новогрудке. По мнению Дмитриева, в первом туре альтернативные кандидаты вместе должны собрать более 50% и сказать, что делать дальше, поддерживать друг друга. Если кандидатуру Тихановской снимут, Дмитриев будет пытаться дойти до выборов.

- Я считаю, что если я сегодня сниму свою кандидатуру, то ее снимут на следующий день. Если сегодня я и Черечень снимаемся, то мы не собираем 70%. Многие люди не готовы голосовать за Тихановскую по разным причинам. Только вместе, каждый притягивая свою аудиторию, мы можем получить 50% в первом туре, - приводит слова кандидата БелаПАН.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит пикет Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 августа 2020 года: 121 новый случай COVID-19 и 210 выздоровевших
Обращение президента к народу и Национальному собранию 3 августа отменяется?
Были по шею в воде: в заливных лугах Припяти спасатели пришли на помощь двум мужчинам, которые чуть не утонули
В первый же день: мужчина зарегистрировал в ГАИ мотоцикл, не справился с управлением и попал в ДТП
Лукашенко про «Белгазпромбанк»: «Если вдруг «Газпром» от него откажется, то господь с ними»
Надежда Ермакова: «Собственники «Беллгазпромбанка» не идут на контакт, и они закрыли для него лимиты»
Лукашенко о выборах: «Обеспечить безопасность на каждом участке — наша святая обязанность»
Глава Следственного комитета: «Задержанные 29 июля граждане России заключены под стражу»
Погоня за пьяным бесправником в Лепельском районе: пришлось стрелять по колесам
В Гродно прошел многотысячный митинг Светланы Тихановской
Без тестов и самоизоляции: Украина открыла границы для белорусов
Дипломаты встретились с задержанными в Беларуси россиянами
ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели с COVID-19
2 августа в Беларуси ожидается до +28°С
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 августа 2020 года: 138 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки
Минпромторг РФ начал расследование в отношении белорусских тканей
В Оршанском районе во время пожара в квартире мужчина выпрыгнул из окна
Александр Лукашенко поздравил десантников
Митрополит Павел перед выборами обратился к белорусам
Следственный комитет допросил задержанных наёмников ЧВК Вагнера