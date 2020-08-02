Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской

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На вопрос о том, почему не снимается с выборов в пользу Светланы Тихановской, Андрей Дмитриев ответил на встрече с избирателями в Новогрудке. По мнению Дмитриева, в первом туре альтернативные кандидаты вместе должны собрать более 50% и сказать, что делать дальше, поддерживать друг друга. Если кандидатуру Тихановской снимут, Дмитриев будет пытаться дойти до выборов.

- Я считаю, что если я сегодня сниму свою кандидатуру, то ее снимут на следующий день. Если сегодня я и Черечень снимаемся, то мы не собираем 70%. Многие люди не готовы голосовать за Тихановскую по разным причинам. Только вместе, каждый притягивая свою аудиторию, мы можем получить 50% в первом туре, - приводит слова кандидата БелаПАН.