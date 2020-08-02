На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов

Это случилось на поле под Несвижем

Изменить размер текста: A A

27 июля Александр Лукашенко летал в Несвижский район. Вертолет президента приземлился прямо на поле. Чиновники рассказали президенту о ходе уборочной кампании. После этого в черном микроавтобусе в сопровождении кортежа и охраны уехал на Несвижский завод детского питания.

Об инциденте стало известно только 1 августа.

- Буквально накануне на импровизированной площадке под посадку вертолета нашли 380 патронов времен Великой Отечественной. Находку сдали в Следственный комитет, - сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Очевидно, перед приездом президента территорию проверяет служба безопасности и саперы. Видимо, тогда и нашли патроны времен войны.

В последнее время Александр Лукашенко много летает по стране. НО пользуется он своим старым вертолетом - российским Ми-172 (это модернизированный Ми-8АМТ). Базовую модель разработали еще в 1971 году, модернизированную - в 1991-м. Вертолету, на котором летает президент, сегодня уже 24 года.

А в феврале прошлого года засекли новый вертолет для Лукашенко - итальянский AgustaWestland AW139. По пути вертолет сделал несколько кругов над президентской резиденцией в Острошицком Городке на высоте 630 метров. Позже выяснилось: Итальянскую винтокрылую машину в VIP-компоновке купил российский миллиардер и друг белорусского президента Михаил Гуцериев. Цена вопроса – 14 миллионов долларов. На этом вертолете прошлым летом Лукашенко летал над чернобыльским районами.