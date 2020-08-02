«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии

А те страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают резкий рост заболеваемости и смертности

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Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается чрезвычайной в области здравоохранения. Об этом сообщает ВОЗ. Недавно был зафиксирован очередной рекорд по количеству заразившихся ковид в мире - более 292 тыс. человек. ВОЗ отмечает «ожидаемый затяжной характер» пандемии и в очередной раз напоминает, как важно соблюдать меры безопасности.

- Пандемия - крупнейший и беспрецедентный кризис в области здравоохранения, последствия которого будут ощущаться еще долгие десятилетия, сказал гендиректор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. - Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности. Те страны, которые уже столкнулись с масштабными эпидемическими вспышками, смогли взять их под контроль.

Среди рекомендаций ВОЗ - поддерживать страны в противодействии распространению заболевания, содействовать ускорению научных исследований и расширению доступа к лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.