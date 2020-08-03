Из-за коронавируса власти Мельбурна ввели комендантский час

Для тех, кто живёт за пределами Мельбурна действует третий уровень ограничений Фото: Иван МАКЕЕВ

Как минимум, он будет действовать до 13 сентября

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Властями австралийского штата Виктория из-за COVID-19 объявлен режим бедствия, пишет The Guardian.

Самые жесткие ограничения будут у жителей столицы штата Мельбурна, второго по величине города Австралии. Со 2 августа там введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.

Как минимум, он будет действовать до 13 сентября.

Жители Мельбурна не имеют права покидать территорию от дома более чем на пять километров. Разрешается только посещать магазины и заниматься спортом на воздухе, но не более одного часа. В городе запрещены свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек.

6 августа обучение в университетах снова будет дистанционным. Детские сады закрываются.

Для тех, кто живет за пределами Мельбурна, действует третий уровень ограничений.

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