В Германии задержаны белорусы-нелегалы

Пятеро человек из Украины и Беларуси находились на территории Германии незаконно и были нелегально наняты. Фото: hessenschau.de

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30 июля в Германии в городе Мангейм прошел совместный рейд подразделений различных служб, направленный на выявление работников-нелегалов. Немецкие силовики задержали пятерых человек из Украины и Беларуси, сообщает местная полиция.

Массовая проверка проводилась с целью выявления законности найма работников неквалифицированного труда на срок до одного дня с оплатой наличными.

Как разъясняет полиция, такая форма занятости способствует частым нарушениям в сфере трудоустройства. Работодатели всегда замешаны в мошенничестве, которое связано с социальным пособием.

Утром, в 4.00, правоохранителями были проверены районы Некарштадт-Вест и Юнгбуш. Досмотру подверглись 28 человек и 9 транспортных средств.

Пятеро человек из Украины и Беларуси находились на территории Германии незаконно и были нелегально наняты. Начато расследование. Им предписано покинуть страну.

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По словам консула, «явно прослеживается тенденциозная направленность» (подробности).