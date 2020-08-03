Учеными обнаружен необычный эффект при коронавирусе
Коронавирусом провоцируется мощная иммунная реакция, которая мешает борьбе организма с инфекцией. Это открытие сделано учеными из Университета Сан-Франциско. Его результаты опубликованы на портале MedicalXpress.
Специалистами выявлен факт избавления организма от вируса уже через несколько минут после заражения, и из-за чрезмерной борьбы проходит тяжелое течение заболевания.
В исследовании также отмечается, что при заражении COVID-19 реакция иммунитета существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа.
Также учеными выяснено, что коронавирусом могут поражаться не только клетки дыхательной системы человека, но и некоторые части других органов. Помогают ему в этом белковые шипы, из-за которых, собственно, он и получил свое название. Всё же, как считают ученые, наиболее легким для вируса, действительно, является проникновение в клетки через дыхательные пути.
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Как минимум он будет действовать до 13 сентября (подробности).
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