Куда звонить, если не нравятся цены в магазинах? КГК Витебской области проводит горячую линию

Если вам кажется, что магазин необоснованно завысил цену - звоните в Госконтроль, там все проверят и кого надо накажут! Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Звонить можно уже с понедельника, 3 августа. Принимать звонки на горячую линию от жителей области сотрудники Комитета государственного контроля будут почти месяц - до 28 августа. Как сообщает пресс-служба КГК Витебской области, на горячую линию можно и нужно звонить, если у вас есть вопросы по повышению цен на социально значимые и другие товары и услуги.

- В первом полугодии 2020 года работники Комитета госконтроля нашли нарушения законодательства о ценах в Докшицком, Шумилинском, Городокском, Лиозненском, Ушачском районах и в самом областном центре, - рассказали в КГК. - Предельные торговые надбавки превышались от пяти до 41 процента.

Позвонить на горячую линию можно будет с 10 до 17 часов, перерыв с 13.00 до 14.00.

Куда звонить?

8(0212) 375453 и 8(0212) 376164 (Комитет государственного контроля Витебской области);

8(0216) 510926 (Оршанский межрайонный комитет государственного контроля);

8(0214) 748750 (Полоцкий межрайонный комитет государственного контроля).

За завышение предельных цен и торговых надбавок должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы, напомнили в КГК.