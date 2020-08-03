5-летняя девочка смогла найти свой велосипед благодаря друзьям и участковому

Изменить размер текста: A A

В ГУВД Мингорисполкома рассказали необычную историю возвращения потерянной вещи маленькой хозяйке.

Розовый двухколесный велосипед потеряла девочка по имени Мариам. Это ее очень расстроило. Друзья решили ей помочь и написали объявление о пропаже, даже попытались нарисовать его внешний вид.

У сотрудников ОДС Московского РУВД был обычный рабочий день. Они заметили лежащий в траве детский велосипед, когда проезжали по ул. Грушевской. Было решено забрать его в районное управление для последующего поиска его владельца. Как положено, был составлен материал проверки. Поручение его разрешить получил участковый инспектор милиции Денис Журавлев.

Участковый начал отрабатывать территорию. Его внимание было привлечено необычным объявлением, написанным детской рукой. В нем просили вернуть потерянный велосипед розового цвета с желтым звонком. Журавлев незамедлительно прибыл по указанному адресу и нашел владелицу утерянного транспорта.

Мариам очень обрадовалась, что ее велик так быстро нашелся. Вместе с мамой они забрали его в РУВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бобруйске 10-летний мальчик ушел из дома с рюкзаком и двумя котами

Его нашли. С ним все в порядке. Он находится в одном из частных домов районного центра (подробности).

В Рогачеве мужчина отхлестал малолетнего кепкой по щекам

Мать пострадавшего вызвала милицию (подробности).