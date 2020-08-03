2020-08-03T10:18:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси

Водителя спас очевидец, который проезжал мимо
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Фура, которой управлял белорус, загорелась в Кыргызстане, мужчину спас очевидец. Фото: кадр из видео Turmush.Фура, которой управлял белорус, загорелась в Кыргызстане, мужчину спас очевидец. Фото: кадр из видео Turmush.
Изменить размер текста:

В субботу, 1 августа, в Кыргызстане попал в аварию большегрузный автомобиль, которым управлял гражданин Беларуси. Об этом сообщает информационный портал Turmush.

Как сообщили очевидцы корреспонденту издания, авария произошла около шести часов вечера на перевале Отмок в Таласской области. Фура загорелась, и водитель не мог выбраться самостоятельно. Мужчину вытащил аз горящего авто местный житель Рамис Рыскулов - он проезжал мимо со своими детьми и остановился, чтобы помочь попавшему в беду дальнобойщику.

Рамис Рыскулов разбил стекло в кабине большегруза и вытащил водителя. Убедившись, что тот в безопасности, Рыскулов вернулся к горящему автомобилю и достал из кабины барсетку с документами. По словам очевидцев, автомобиль мог в любой момент взорваться.

Пострадавший водитель оказался гражданином Беларуси, сейчас он в больнице в селе Чат-Базар Таласского района, сообщает Turmush.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси
5-летняя девочка смогла найти свой велосипед благодаря друзьям и участковому
Куда звонить, если не нравятся цены в магазинах? КГК Витебской области проводит горячую линию
Учеными обнаружен необычный эффект при коронавирусе
В Германии задержаны белорусы-нелегалы
Из-за коронавируса власти Мельбурна ввели комендантский час
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит митинг Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»