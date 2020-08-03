В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси

Фура, которой управлял белорус, загорелась в Кыргызстане, мужчину спас очевидец. Фото: кадр из видео Turmush.

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В субботу, 1 августа, в Кыргызстане попал в аварию большегрузный автомобиль, которым управлял гражданин Беларуси. Об этом сообщает информационный портал Turmush.

Как сообщили очевидцы корреспонденту издания, авария произошла около шести часов вечера на перевале Отмок в Таласской области. Фура загорелась, и водитель не мог выбраться самостоятельно. Мужчину вытащил аз горящего авто местный житель Рамис Рыскулов - он проезжал мимо со своими детьми и остановился, чтобы помочь попавшему в беду дальнобойщику.

Рамис Рыскулов разбил стекло в кабине большегруза и вытащил водителя. Убедившись, что тот в безопасности, Рыскулов вернулся к горящему автомобилю и достал из кабины барсетку с документами. По словам очевидцев, автомобиль мог в любой момент взорваться.

Пострадавший водитель оказался гражданином Беларуси, сейчас он в больнице в селе Чат-Базар Таласского района, сообщает Turmush.